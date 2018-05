Estoril Open

O tenista português João Sousa qualificou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open, ao derrotar o russo Daniil Medvedev, oitavo cabeça de série, em dois 'sets'.

O número um português e 68.º da hierarquia bateu o russo, 50.º, por 7-6 (7-1), 7-5, em uma hora e 46 minutos, quebrando a malapata que tinha no único torneio português no circuito ATP.

Desde a mudança de organização e de local, agora disputa-se no Clube de Ténis do Estoril, em 2015, que João Sousa não vencia um encontro no torneio luso, somando, até hoje, três derrotas consecutivas na estreia.