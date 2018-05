1.º Maio

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) anunciou hoje, nas comemorações do 1.º de Maio, uma "grande manifestação nacional" em Lisboa agendada para 09 de junho, que servirá para "expressar as reivindicações" da central sindical.

"Temos de intensificar a ação e a luta em todos os locais de trabalho e fazer de maio um mês quente, um mês de luta intensa. Uma luta para a qual estamos todos convocados e que irá convergir numa grande manifestação nacional, em Lisboa, no dia 09 de junho, do Marquês de Pombal para os Restauradores", disse o líder da CGTP, Arménio Carlos.

Falando junto à Fonte Luminosa da Alameda, em Lisboa, local onde terminou o tradicional desfile do Dia do Trabalhador que começou na praça do Martim Moniz, Arménio Carlos acrescentou que o objetivo da ação é "expressar as reivindicações dos trabalhadores e do povo, exigindo a rutura com a política de direita e a implementação de uma política de esquerda e soberana, que abra portas a melhores condições de vida e de trabalho, que valorize o trabalho e os trabalhadores".