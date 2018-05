Estoril Open

Os tenistas portugueses Gastão Elias e Pedro Sousa apuraram-se hoje para a segunda ronda do torneio de pares do Estoril Open, ao eliminarem o israelita Jonathan Erlich e o norte-americano Scott Lipsky, no super 'tie-break'.

Perante especialistas de pares, a dupla portuguesa, que recebeu um convite da organização, impôs-se por 2-6, 6-2, 11-9, em 61 minutos.

A vitória de Pedro Sousa e Gastão Elias acaba por ser surpreendente, uma vez que defrontaram dois especialistas de pares, com Erlich, antigo número cinco mundial da variantes, a ter já 19 títulos, entre os quais um Open da Austrália, e Lipsky a ter vencido 16 troféus, cinco dos quais em Portugal.