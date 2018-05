Festival

Icónico ator sueco, o eterno Ivan Drago de “Rocky IV”, é a primeira confirmação de Cinema e Televisão.

A Comic Con Portugal, que este ano se realiza em setembro no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou o ator sueco Dolph Lundgren como a primeira confirmação oficial da área de Cinema e TV para a edição 2018 do evento. Segundo a organização, Lundgren estará presente no evento durante os dias 8 e 9 de setembro, «dando oportunidade aos fãs de colocarem questões nos seus painéis».

De recordar que em fevereiro passado foi anunciado que a próxima Comic Con, a convenção portuguesa dedicada ao entretenimento e cultura pop, iria acontecer de 6 a 9 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras – esta será a 5ª edição da Comic Con, que agora transita da Exponor de Matosinhos para Oeiras, antecipando--se de dezembro para setembro.

Dolph Lundgren, de 60 anos de idade, ganhou projeção enquanto ator de filmes de ação de Hollywood nos anos 1980 e 1990, em particular como vilão, em clássicos do género como Rocky IV ou Máquinas de Guerra.

Agora, o ator sueco vai recuperar o icónico papel do implacável pugilista da antiga União Soviética, Ivan Drago, que desempenhou no quarto título da popular saga de Rocky, para o futuro Creed II, com lançamento previsto para este ano, além de integrar o elenco de Aquaman.