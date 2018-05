Entrevista a Carolina Deslandes

Carolina Deslandes deixou de ser uma promessa da música nacional. É uma certeza absoluta. Falámos com a cantora e compositora sobre o seu novo álbum, “Casa”.

Fala-me um pouco desta tua nova Casa? O que te guiou na criação deste novo álbum?

Estou numa fase pessoal que tem mais coisas novas e, como é óbvio, é a fase mais importante da vida: apaixonei-me e fui mãe. Simplesmente as motivações à minha volta começaram a ser maiores e muito mais marcantes. Sempre fui honesta nas coisas que fiz e os meus álbuns sempre foram muito autobiográficos, se calhar até mais até do que eu gostava, mas eu não sei fazer as coisas de outra forma. Basicamente, este disco é o diário de bordo do últimos dois anos da vida que tenho vivido. É um relato da minha vida.

Sentes que às vezes te expões de mais na tua música?

É um risco que tomo. Se eu não fizesse as coisas assim, tudo seria um esforço para mim. É-me natural ser honesta nas coisas que digo e nas coisas que escrevo. Sei que vem muita coisa boa daí, mas também alguma coisa má. Tive que pôr as coisas numa balança e ver se o risco era superior ao que eu ganhava com o meu público. Não é superior. Não é comparável sequer. O risco está lá, mas já aprendi a gerir estas coisas e a proteger-me um bocadinho.

É público que nos últimos anos foste mãe: este é um disco que era impossível antes de teres sido mãe? Como compositora… há uma Carolina antes e depois de ser mãe?

À medida que vais crescendo, vais-te conhecendo melhor a ti mesma e saber coisas novas sobre ti própria. Eu deixo-me ir na corrente. Não sei se aquilo que eu estou a compor agora é aquilo que vou escrever daqui a um ano. Deixo-me levar um pouco. Conforme cresces e experimentas coisas novas, com novos estímulos e novas inspirações, vais arriscar um pouco mais, falar de coisas que nunca tinhas falado. Faz parte.

És uma artista que já começou nas lides musicais nesta era da internet e fazes um belíssimo uso das redes sociais na promoção e divulgação do teu trabalho. Achas que os meandros musicais estão mais democráticos?

Acho que sim... com talento, criatividade e trabalho a net veio tornar as coisas mais fáceis, no sentido que veio provar que a verdadeira “gasolina” da arte são os artistas e não quem está à volta. Enquanto houver artistas e compositores a fazer música, e se existirem plataformas onde eles a possam mostrar, a música acontece. Nesse sentido, a net e essas ferramentas vieram tornar as coisas mais justas.