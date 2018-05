Actualidade

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter abalou hoje o distrito de Hualien, no leste de Taiwan, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, indicaram os serviços meteorológicos.

O epicentro do sismo localizou-se no mar, a cerca de 62 quilómetros a leste do centro de Hualien, e o hipocentro a uma profundidade de 10 quilómetros, acrescentou o serviço.

O sismo, registado às 07:47 (00:47 em Lisboa), foi sentido com maior intensidade no município de Nanao, distrito de Yilan, e também nas áreas de Taipé, Nova Taipé, Yilan, Hualien, Nantou, Taitung e Yunlin.