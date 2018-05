Actualidade

O Presidente da República (PR) assinala hoje no Porto o primeiro dia de funcionamento do Mercado Temporário do Bolhão (MTB), que vai acolher 82 dos comerciantes do centenário espaço comercial durante os dois anos de encerramento para requalificação.

Segundo informações da Câmara do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se às 11:00 com o presidente da autarquia, Rui Moreira, na rua Fernandes Tomás, em frente ao Mercado do Bolhão "original", que encerrou no sábado e que o Governo classificou como Monumento de Interesse Público em 2013.

O PR e o autarca percorrem depois a pé os "cerca de 200 passos" que separam o Bolhão do seu Mercado Temporário, instalado em 5.600 metros quadrados do piso -1 do Centro Comercial La Vie, situado na mesma rua do centro do Porto e aberto hoje ao público com 82 lojistas, segundo a autarquia.