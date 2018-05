Actualidade

Uma pessoa foi dada como desaparecida no desabamento de um prédio, no qual já se registou uma vítima mortal, no centro de São Paulo, no Brasil, disseram hoje os bombeiros.

O homem, que está desaparecido, já tinha conseguido sair do prédio, mas voltou ao edifício para ajudar as equipas de socorro. O prédio ruiu, na sequência de um incêndio de grandes proporções que deflagrou na terça-feira, de acordo com os bombeiros e meios de comunicação locais.

"Há a possibilidade de outras vítimas", afirmou Max Mena, comandante do corpo de bombeiros local, em declarações à comunicação social.