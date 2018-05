Actualidade

A adesão à greve dos trabalhadores do setor público da saúde no turno da noite era, até as 07:30 de hoje, superior a 70%, adiantou à Lusa o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).

"No turno da noite, de acordo com as informações que tivemos até às 07:30, a adesão era superior a 70% nos hospitais do Faial, São Miguel, Viana do Castelo, Aveiro (que está acima dos 90%), em Portimão, Faro e em São José, em Lisboa, por exemplo", disse José Abraão.

A paralisação nacional começou hoje às 00:00 e prolonga-se até às 24:00 de quinta-feira.