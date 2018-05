Actualidade

(CORREÇÃO NO 4.º PARÁGRAFO) Macau, China, 01 mai (Lusa) - Os casinos de Macau fecharam abril com receitas de 25,728 mil milhões de patacas (2,6 mil milhões de euros), mais 27,6% comparativamente a igual período de 2017, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Em abril do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 20,162 mil milhões de patacas.

De acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas do mês de abril registaram uma ligeira descida, inferior a 1%, em relação ao mês anterior, março, quando atingiram os 25,950 mil milhões de patacas.