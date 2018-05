Incêndios

O Governo afirmou hoje que o relatório da auditoria interna da Proteção Civil sobre o fogo de Pedrógão Grande foi enviado, em novembro, para o Ministério Público e que não escondeu o documento.

"É falsa a informação de que o Governo tenha 'escondido' o relatório desde novembro", afirma o Governo num comunicado hoje divulgado, referindo estar a esclarecer uma notícia do jornal Público com o título "Inspeção revela que houve provas do combate ao incêndio que foram apagadas ou destruídas".

Segundo o Ministério da Administração Interna, os documentos em causa "foram remetidos ao Ministério Público, junto da comarca de Leiria, no dia 20 de novembro, para efeitos de investigação, estando assim abrangidos pelo segredo de justiça".