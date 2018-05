Actualidade

O Tribunal de Santarém começa hoje a julgar um processo em que a Santa Casa da Misericórdia local pede cerca de 50.000 euros ao município pelo arrendamento da praça de touros em junho e setembro de 2007.

No processo, a que a Lusa teve acesso, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) afirma que cedeu a praça de touros Celestino Graça para a realização de corridas nos dias 03, 07 e 10 de junho de 2007, no âmbito da "Feira das Corridas de Toiros", e no dia 08 de setembro do mesmo ano, durante o 48.º Festival Internacional de Folclore, por iniciativa do então presidente do município, Francisco Moita Flores.

"Durante o ano de 2007, o senhor presidente dr. Moita Flores assumiu que pretendia recuperar as tradições da cidade de Santarém, iniciando-o com a criação de uma Feira de Santarém, para comemorar o Dia de S. José, dia da cidade, estreitando 'a relação entre o sagrado e profano'", intenção estendida "à defesa da Praça Celestino Graça, que se encontrava, segundo dizia, a ser objeto de um movimento que pretendia o seu encerramento", afirma a SCMS.