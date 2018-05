Actualidade

A greve dos trabalhadores do setor público da saúde encerrou quatro das 11 salas de consultas de cirurgia do Hospital São João, no Porto, enquanto nas consultas externas a paralisação atingiu os 50%, segundo fonte sindical.

Admitindo que os números apurados durante a manhã no hospital do Porto ficaram "um pouco aquém" do previsto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), o dirigente Carlos Lopes disse à agência Lusa que, ainda assim, a adesão é grande.

"O balanço relativamente ao Hospital São João é que, neste momento, temos apenas a funcionar quatro das 11 salas de cirurgia, pois apenas apareceram quatro das auxiliares, houve uma grande adesão", disse.