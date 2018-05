Actualidade

O presidente executivo da EDP, António Mexia, afirmou hoje que a elétrica é "a principal interessada em clarificar" a questão de alegados benefícios que terão sido dados pelo antigo ministro da Economia, Manuel Pinho.

"O problema que está agora a ser investigado não tem nada a ver com a EDP. Sobre esta questão, a principal interessada em clarificar o assunto é a própria EDP", afirmou António Mexia, à margem do forum "The Sustainable Energy for All", a decorrer em Lisboa.

O ex-presidente executivo do antigo Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado foi constituído arguido no processo que investiga apoios concedidos à EDP.