Actualidade

As deslocações turísticas dos residentes em Portugal aumentaram 5,0%, para 21,2 milhões, em 2017 face a 2016, quase 90% das quais para destinos domésticos e sobretudo com a motivação de 'lazer, recreio ou férias', divulgou hoje o INE.

Segundo as estatísticas relativas à "Procura Turística dos Residentes" do Instituto Nacional de Estatística (INE), estes dados revelam um abrandamento face a 2016 e 2015, já que nestes anos as deslocações turísticas dos residentes registaram acréscimos de 5,4% e 7,0%, respetivamente.

Do total de 21,2 milhões de viagens realizadas no ano passado, 9,6 milhões tiveram como objetivo 'lazer, recreio ou férias' (45,2% do total, +1,4 pontos percentuais [p.p.] do que em 2016), seguindo-se a 'visita a familiares ou amigos', com 9,3 milhões (44,0%, -0,1 p.p.).