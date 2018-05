Actualidade

A recuperação do Mercado do Bolhão, no Porto, começa na terceira semana de maio, revelou hoje o presidente da câmara durante a inauguração do espaço que vai acolher os comerciantes durante os cerca de dois anos de obra.

O independente Rui Moreira, que se deslocou ao novo espaço na companhia do Presidente da República (PR), falava aos jornalistas a meio da visita ao Mercado Temporário do Bolhão (MTB), que dista "cerca de 200 passos" do edifício "original" e acolhe, em 5.600 metros quadrados, 82 dos comerciantes do centenário espaço comercial durante os 24 meses previstos para a requalificação.

O PR, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se a pé desde o mercado "original" até ao MTB e durante o percurso foi engolido por uma multidão que quis cumprimentá-lo, dar-lhe beijos, tirar fotografias e alertar para os lesados do BES que ainda não chegaram a acordo para receber a totalidade do investimento.