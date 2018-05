Incêndios

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, informou hoje que estão a ser procuradas "soluções legais" para as pessoas afetadas pelos incêndios do ano passado, no Centro do país, que não tinham as habitações licenciadas.

Em audição parlamentar e em resposta a questões do CDS-PP, o governante confirmou que se procuram "soluções legais, bem difíceis" porque "o enquadramento é difícil".

Apesar disso, "há um ou dois casos que já se conseguiram licenciar", afirmou.