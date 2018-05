Actualidade

O ministro do Ambiente acusou hoje a Zero de se comportar "como algumas das empresas poluidoras do Tejo" por a associação ambientalista querer impedir a deposição de resíduos do rio num terreno em área protegida.

A Zero anunciou hoje que interpôs uma providência cautelar contra o que considera ser uma ocupação ilegal do terreno, e João Pedro Matos Fernandes contrapõe que "só por estultice é que uma coisa dessas pode ser feita".

"Não me conformo que haja pessoas com responsabilidades que achem normal a existência de 30 mil metros cúbicos de matéria orgânica que estão a gastar oxigénio que é necessário à vida no rio", declarou aos jornalistas à margem de um fórum sobre energia sustentável que começou hoje no Convento do Beato, em Lisboa.