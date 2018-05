Actualidade

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas votou hoje favoravelmente o requerimento do PSD para convidar para uma audição o ex-ministro da Economia Manuel Pinho.

Com a abstenção do Bloco de Esquerda (BE), o documento dos sociais-democratas foi aprovado para que o antigo governante possa "esclarecer cabalmente" decisões tomadas enquanto esteve no governo, nomeadamente no setor energético, e o alegado relacionamento com o Grupo Espírito Santo (GES), segundo "suspeitas que têm vindo a público".

Na apresentação do requerimento, com o assunto "alegado relacionamento entre o Dr. Manuel Pinho, enquanto Ministro da Economia e da Inovação, e o setor privado", Emídio Guerreiro, deputado social-democrata, argumentou ser altura de a Assembleia da República "começar a olhar para um conjunto de situações, mantendo a separação entre o que é da Justiça e o que é da Política, trazer para a Política o que faz parte da Política" como a atuação de decisores.