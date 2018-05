Actualidade

Fragmentos de um possível novo manuscrito do mar Morto foram identificados graças a uma tecnologia desenvolvida especificamente pela agência espacial norte-americana NASA para a investigação hoje divulgada pela Universidade Hebraica de Jerusalém.

Trata-se de centenas de pequenos fragmentos, com dois mil anos, que foram descobertos pelos arqueólogos na década de 1950 e guardados em caixas de charutos.

Hoje, após vários anos de estudo, foram exibidos num simpósio internacional que assinalou os 70 anos da descoberta dos Manuscritos do Mar Morto, uma coleção de centenas de textos e pedaços de texto encontrados nas grutas de Qumran, no final da década de 1940 e nos anos 1950, e considerados a versão mais antiga do texto bíblico.