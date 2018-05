Actualidade

O comissário europeu Carlos Moedas sublinhou a importância do "Instrumento Europeu de Estabilização do Investimento" hoje proposto por Bruxelas, comentando que o mesmo poderia ter poupado Portugal a uma crise com a dimensão daquela que o país enfrentou.

Em declarações aos jornalistas após a apresentação da proposta formal da Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual 2021-2027 (o orçamento da União Europeia pós-2020), o comissário da Investigação, Ciência e Inovação, comentando os dois novos instrumentos propostos por Bruxelas para ajudar a tornar mais estável a União Económica e Monetária, destacou a possibilidade de os Estados-membros poderem passar a receber empréstimos para investir, e não apenas pagar dívidas.

Apontando que os dois instrumentos - Instrumento Europeu de Estabilização do Investimento e Programa de Apoio às Reformas - são "muito diferentes", o comissário explicou que o primeiro, com uma dotação de cerca de 30 mil milhões de euros, "é um instrumento de estabilização macroeconómica", e vai ao encontro daquilo que se fala como "um orçamento da zona euro".