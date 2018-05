Actualidade

O lucro dos CTT caiu quase metade (48,2%) no primeiro trimestre deste ano, face a igual período de 2017, para 5,4 milhões de euros, anunciaram hoje os Correios de Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que os rendimentos operacionais se mantiveram no mesmo nível que nos primeiros três meses de 2017, nos 176,9 milhões de euros, "resultado do crescimento das áreas de negócio Expresso e Encomendas (que inclui a incorporação da Transporta) e Banco CTT, que compensaram o decréscimo verificado nas áreas de Correio e Serviços Financeiros".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) reportado diminuiu 26% para 18,4 milhões de euros, enquanto o recorrente decresceu 18,9% para 22,7 milhões de euros, no período em análise.