A internacional portuguesa Tita tornou-se hoje na oitava contratação do Benfica para a sua primeira equipa de futebol feminino, que vai competir na próxima época na segunda divisão, anunciou o clube no seu site oficial.

Ana Filipa Capitão Lopes, mais conhecida por Tita, tem 28 anos e é natural de Pedrógão Grande, alinha no meio-campo e sagrou-se campeã nacional pelo Atlético Ouriense.

"Neste momento é uma sensação de deslumbramento e de extrema felicidade. É um privilégio estar no melhor clube do mundo! Sendo benfiquista, sou suspeita, mas não há melhor do que o Benfica", disse Tita em declarações ao canal de televisão do clube.