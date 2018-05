Actualidade

O FC Porto retomou hoje a preparação da receção ao Feirense, para a 33.ª jornada da I Liga de futebol, após o gozo de um dia de folga, com uma sessão em que Dalot e Danilo foram os únicos ausentes.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', do boletim clínico continuam a constar os nomes de Danilo, operado ao tendão de Aquiles da perna esquerda, e Diogo Dalot, submetido a uma intervenção ao menisco do joelho direito.

O plantel principal dos portistas regressa ao trabalho pelas 11:00 de quinta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão prevista para decorrer à porta fechada.