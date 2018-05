Actualidade

Os museus de Viseu anunciaram hoje que vão lançar, no dia 18, no âmbito do Dia Internacional dos Museus, um passaporte que poderá ser carimbado em doze locais.

Casa da Lavoura e Oficina do Linho de Calde, Casa da Ribeira, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, Coleção Arqueológica José Coelho, Museu de História da Cidade, Museu de Almeida Moreira, Museu do Quartzo, Quinta da Cruz, Museu Nacional Grão Vasco, Museu Tesouro da Misericórdia, Museu Tesouro da Sé e Museu Etnográfico de Silgueiros são os locais do concelho onde podem ser obtidos os carimbos.

"Este passaporte é apenas um dos recursos conjuntos que os museus de Viseu estão a lançar", disse o vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, durante a apresentação da programação das comemorações do Dia Internacional dos Museus, que propõe mais de 50 atividades diurnas e noturnas para três dias.