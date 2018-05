Actualidade

Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram os cinco milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 28,8% face aos primeiros três meses de 2017, ajustado pelo efeito da transferência da Payshop, anunciaram hoje os CTT.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que os rendimentos operacionais do Banco CTT, "que passou a incluir a Payshop a partir do primeiro trimestre de 2018, atingiram 5,0 milhões de euros (+28,8% do que no primeiro trimestre de 2017, ajustado pelo efeito da transferência da Payshop)".

Os resultados alcançados neste trimestre pelo banco "continuam a evidenciar a sólida performance operacional com um crescimento dos depósitos de clientes para cerca de 665 milhões de euros (+100,7%), da carteira de crédito para 114 milhões de euros (+365%) e da oferta do cartão de crédito, perfazendo mais de 53 mil cartões colocados", referem os CTT.