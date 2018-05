Actualidade

A Galp assinou hoje um acordo com a Venture Global LNG para a aquisição de gás natural liquefeito (GNL), durante 20 anos, de um milhão de toneladas por ano (mtpa) a partir do terminal de Calcasieu Pass, no Louisiana (EUA).

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp adianta que "o acordo está sujeito à tomada da decisão final de investimento pela Venture Global LNG relativa à construção do terminal, o qual está, atualmente, em desenvolvimento com vista ao início das operações em 2022".

"O acordo está ainda sujeito à satisfação das condições precedentes habituais, incluindo a aprovação por parte das autoridades competentes, nomeadamente a emissão das autorizações de exportação e a documentação por parte da Federal Energy Regulatory Commission (FERC)", refere a petrolífera nacional no comunuicado ao mercado.