Actualidade

O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, condenou hoje a Fincor e Gonçalo Pereira Coutinho ao pagamento de coimas de 120.000 e 45.000 euros, respetivamente, suspensas em metade do seu valor por três anos.

A decisão do recurso interposto pela Fincor, por Pereira Coutinho e pela administradora com o pelouro financeiro Carla Gomes (alvo de uma coima de 20.500 euros, suspensa em metade do valor por três anos), acabou por reduzir o valor das multas aplicadas em outubro último pelo Banco de Portugal (BdP), de 150.000, 75.000 e 30.000 euros, respetivamente.

Na origem do processo está a concessão de créditos à Patris Investimentos, acionista da Fincor, operações vedadas às sociedades corretoras, bem como a ausência de parecer do órgão de fiscalização e de reporte do excesso ao limite dos fundos próprios nos grandes riscos, entre outras contraordenações.