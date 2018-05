Actualidade

Sete associações que representam polícias e militares iniciaram hoje uma vigília por tempo indeterminado junto à Presidência da República, em Lisboa, para exigir o desbloqueamento das carreiras.

A vigília começou cerca das 18:00 e junta cerca de cem polícias e militares, que querem uma resposta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ou do Governo sobre o prometido descongelamento das carreiras, como está previsto no Orçamento do Estado deste ano.

Os polícias e militares vão estar em vigília por tempo indeterminado entre as 18:00 e as 22:00, sendo hoje a exceção, em que vão permanecer até à meia-noite.