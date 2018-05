Estoril Open

O português João Sousa carimbou hoje o apuramento para os quartos de final do torneio de pares do Estoril Open ao lado do argentino Leonardo Mayer, depois de vencer o uruguaio Ariel Behar e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.

Cerca de uma hora após a sua vitória sofrida em singulares sobre Pedro Sousa, num jogo que durou duas horas e 26 minutos, o tenista natural de Guimarães resistiu ao cansaço e contou com a ajuda de Mayer para juntos se imporem no Court Cascais em dois 'sets', com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), em 90 minutos.

João Sousa e Leonardo Mayer voltam a entrar em ação já esta quinta-feira para disputar os quartos de final contra a dupla holandesa constituída por Robin Haase e Matwe Middelkoop, no último encontro de pares do quarto dia de prova no Clube de Ténis do Estoril.