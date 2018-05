Actualidade

O Governo de Angola colocou hoje no mercado cerca de 3 mil milhões de dólares, em duas emissões de dívida a 10 e 30 anos, ambas com juros acima de 8,2%, mais do que o Governo esperava.

De acordo com fontes do mercado contactadas pela Agência Lusa, o Governo angolano fez duas emissões de dívida pública, uma a 10 anos e outra a 30 anos, num total que ronda os 3 mil milhões de dólares, mais do que os 2 mil milhões anunciados, e com uma taxa de juro acima da que o ministro das Finanças disse que esperava.

Na emissão a 10 anos, as taxas de juro ficaram entre os 8,25% e os 8,37%, pagos anualmente, enquanto que na emissão de dívida a 30 anos, a taxa ficou entre os 9,3% e os 9,5%.