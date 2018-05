Actualidade

O defesa-central do Benfica Ruben Dias recebeu hoje uma repreensão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que é opção no sábado frente ao Sporting, em jogo da 33.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos hoje divulgado, Ruben Dias foi repreendido por factos ocorridos no jogo Paços de Ferreira-Benfica, disputado em 24 de fevereiro último e a contar para a 24.ª jornada da I Liga, que os 'encarnados' venceram por 3-1.

No mapa de castigos realce ainda para os seis dias aplicados ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, pela prática de uma infração disciplinar de lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, tendo sido igualmente condenado a pagar um total de três mil euros de coima.