Actualidade

A adesão à greve dos trabalhadores do setor público da Saúde no primeiro dia foi entre os 70 e os 80%, adiantou à Lusa o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).

"A greve teve uma adesão muito significativa por parte dos trabalhadores das carreiras gerais, seja os que estão com contrato de trabalho em funções públicas, seja em contratos individuais de trabalho, que são os mais penalizados, pois continuam a fazer 40 horas de trabalho", disse José Abraão.

A paralisação nacional começou hoje às 00:00 e prolonga-se até às 24:00 de quinta-feira.