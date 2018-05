Actualidade

Os governos português e canadiano vão assinar um acordo sobre mobilidade para estudos e trabalho de jovens entre os 18 e os 25 anos, disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa antes de o primeiro-ministro participar numa receção no Centro Português Recreativo Lusitânia, em Otava - primeiro ponto de uma visita oficial de quatro dias que António Costa efetua ao Canadá.

Na quarta-feira, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento no qual se exige ao Governo que resolva várias questões da comunidade portuguesa no Canadá, desde a existência de um elevado número de cidadãos indocumentados, até a questões de atrasos no relacionamento com os serviços de Segurança Social.