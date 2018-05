Actualidade

A presidente do CDS desafiou na quarta-feira à noite, em Oeiras, os outros partidos a aprovarem, no parlamento, uma proposta sobre os direitos das pessoas em fim de vida, para garantir cuidados a quem deles necessite.

"Espero que na sexta-feira possa também vir a ser aprovado um projeto do CDS sobre os direitos das pessoas em fim de vida, o direito aos cuidados paliativos, para que possam viver a sua vida até ao fim, com dignidade, sem dor, com um tratamento em várias dimensões", afirmou Assunção Cristas.

A deputada, que falava na tomada de posse dos órgãos concelhios de Oeiras do CDS, explicou que a proposta visa criar condições que permitam às pessoas "ter qualidade" até ao fim da sua vida.