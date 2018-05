Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá constitui uma "grande oportunidade" para Portugal e que a comunidade portuguesa neste país pode ser um "excelente cartão de visita".

António Costa assumiu estas posições perante cerca de duas centenas de membros da comunidade portuguesa residente em Otava, na sua maioria de ascendência açoriana, tendo ao seu lado o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

Neste primeiro ponto da visita oficial ao Canadá, António Costa falou logo sobre o principal objetivo económico do Governo após o acordo de livre comércio celebrado por este país da América do Norte com a União Europeia, o CETA.