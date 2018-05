Actualidade

Kutupalong, Bangladesh (AP) - Milhares de refugiados rohingya que fugiram da repressão na Birmânia enfrentem agora o perigo eminente das monções no sul do Bangladesh, um dos países mais propensos a inundações, advertiram organizações de ajuda humanitária.

As monções anuais, responsáveis por chuvas e ventos fortes, estão prestes "a varrer" os acampamentos onde cerca de 700.000 muçulmanos rohingya vivem em cabanas feitas de bambu e plástico, construídas ao longo de colinas íngremes, alertaram várias organizações, de acordo com as agências noticiosas France Presse e EFE.

A ponta sul de Bangladesh está a menos de três metros acima do nível do mar. As chuvas intensas, combinadas com as marés, colocam até mesmo cidades importantes, como Chittagong, ao alcance da água.