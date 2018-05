Actualidade

A Guarda Nacional Aérea de Porto Rico indicou que as nove pessoas a bordo do avião que se despenhou na quinta-feira, no sul dos Estados Unidos, morreram, atualizando o balanço anterior.

"As nove pessoas a bordo do avião morreram no acidente, mas até que as famílias sejam notificadas, não podemos divulgar as identidades", declarou o general Isabelo Rivera, da Guarda Nacional Aérea de Porto Rico.

O balanço anterior dava conta de cinco mortos, na sequência do acidente ocorrido no estado da Geórgia, no sul do país.