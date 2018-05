Actualidade

O atual líder da oposição da Malásia, Mahathir Mohamad, desvalorizou a investigação de que é alvo por alegada divulgação de notícias falsas, que considera ser mais uma manobra do Governo para o afastar das próximas eleições.

As autoridades de Kuala Lumpur estão a investigar Mahatir, no âmbito da nova lei que proíbe notícias falsas, apontada por vários críticos como uma estratégia para silenciar os dissidentes, antes das eleições gerais no país, agendadas para 09 de maio.

O antigo primeiro-ministro, de 92 anos, contou ainda que houve uma "tentativa deliberada" para o impedir de viajar para Langkawi, na passada sexta-feira, tendo sido detetados em todos os aviões, em que procurou viajar, diversos problemas, que Mahatir considerou "serem intencionais".