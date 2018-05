Actualidade

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo vai propor ao Governo a criação do Estatuto dos Territórios Periféricos Continentais, que inclui "medidas de discriminação positiva" para cerca de 60 municípios, anunciou hoje o seu presidente.

"É um documento que elenca todo um conjunto de medidas de discriminação positiva a favor de um conjunto de municípios, que são cerca de 60, que têm determinadas características, que não se ajustam às necessidades e àquilo que são os desejos dos territórios e, como tal, têm que criar dinâmicas próprias para conseguir alavancar as economias locais", referiu à agência Lusa o autarca Paulo Langrouva (PS).

Segundo o presidente do município de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, o documento propõe a criação de "um conjunto de medidas" fiscais e sociais, no âmbito da saúde e da educação, entre outras, para que os territórios abrangidos possam "alavancar aquilo que é o seu potencial".