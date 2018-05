Actualidade

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) acusa o Governo de desrespeitar, e até contrariar, o regime do regulamento geral da proteção de dados (RGPD), que entra em vigor no próximo dia 25.

No parecer sobre a proposta de lei do Governo, que hoje é discutida pelos deputados, e pretende executar o novo regulamento comunitário da proteção de dados pessoais, a CNPD alerta para as "várias disposições" da proposta que "não respeitam" o direito da União Europeia, na medida em que incidem sobre matérias em relação às quais o RGPD não conferiu ao Estados-membros autonomia para legislar.

Esse desrespeito do regulamento - um diploma com força jurídica superior ao de uma lei de um Estado-membro e, porque tem aplicação direta em cada Estado, não pode ser transposto para a legislação nacional, como acontece com uma diretiva - acontece, diz a CNPD, "umas vezes replicando as normas do RGPD, outras contrariando mesmo" o regime previsto no regulamento.