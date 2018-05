Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, reuniu-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Pyongyang, ilustrando a melhoria nas relações entre os dois países aliados, numa altura de invulgar abertura da Coreia do Norte.

O ministério chinês divulgou a visita num comunicado de uma linha, sem avançar com mais detalhes.

Na quarta-feira, um outro comunicado referia que Wang informou as autoridades norte-coreanas que a China apoia os esforços da Coreia do Norte para desenvolver a sua economia, após a ONU ter punido Pyongyang com sanções que levaram a uma redução de 90% no comércio com Pequim.