Actualidade

Mais de um mês de fortes chuvadas, com as consequentes inundações, provocaram pelo menos 100 mortos e cerca de 260 mil deslocados no Quénia, indicou hoje a Cruz Vermelha do país.

Os números refletem um aumento significativo de mortes desde 25 de abril passado, quando o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) avançou com 72 óbitos e 211 mil deslocados.

Quase 30 condados quenianos foram afetados pela intensa precipitação, permitindo, contudo, à grande maioria deles recuperar da grave seca que assolava o país desde 2017.