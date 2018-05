Actualidade

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) cumprem hoje cerca de 40 mandados de prisão, num desdobramento da operação Lava Jato, em vários estados brasileiros e também no Paraguai e Uruguai, divulgou a imprensa brasileira.

De acordo com o portal eletrónico de notícias G1, os agentes da PF e do MPF estão nas ruas para cumprir mandados em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal (Brasília), mas também no Paraguai e no Uruguai.

A operação Lava Jato investiga um grande esquema de corrupção que envolve sobretudo políticos e empresários, nomeadamente na empresa estatal Petrobras.