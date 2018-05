Venezuela

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje uma resolução que pede a suspensão das eleições presidenciais na Venezuela, marcadas para o próximo dia 20, e denuncia a falta de garantias de credibilidade.

Numa resolução, os eurodeputados pedem a "suspensão imediata" do processo eleitoral até que estejam reunidas "as condições necessárias para a realização de eleições credíveis, transparentes e inclusivas".

A União Europeia (UE) só reconhecerá eleições assentes num calendário eleitoral realista, acordadas no contexto do diálogo nacional com todos os intervenientes pertinentes e todos os partidos políticos, juntamente com a garantia de condições de participação idênticas para todos, equitativas e transparentes, diz o PE numa resolução aprovada por 492 votos a favor, 87 contra e 77 abstenções.