Actualidade

As turmas do 1.º ciclo vão voltar a ter 24 alunos e as de 2.º e 3.º ciclos entre 24 e 28 estudantes, no próximo ano letivo, uma redução anunciada hoje pelo Ministério da Educação.

Em setembro, "as escolas públicas voltam aos números anteriores a 2013, operacionalizando-se desde o ano inicial de cada ciclo": as turmas do 1.º ciclo passam a ter 24 alunos e as de 2.º e 3.º ciclos entre 24 e 28, explica o gabinete de imprensa do ministro Tiago Brandão Rodrigues.

A redução do número de alunos por turma nas escolas da rede pública é uma das medidas do ministério destinadas a promover o sucesso escolar, "através da melhoria das condições de aprendizagem e do trabalho docente em sala de aula".