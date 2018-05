Actualidade

O secretário-geral comunista afirmou hoje que a polémica sobre as ligações entre o ex-governante Manuel Pinho e o grupo Espírito Santo "não é caso único" e propôs o alargamento do inquérito parlamentar a outras empresas.

"Em relação à chamada de Manuel Pinho para audição na Assembleia da República estamos de acordo. Estamos de acordo com a comissão de inquérito, embora com uma nota: creio que não é caso único, como é sabido", afirmou Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP respondia a jornalistas após uma reunião com representantes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses centrada nas questões da "revisão do estatuto e carreiras".