O Governo de Angola colocou no mercado 3 mil milhões de dólares em dívida pública, com 1.750 milhões emitidos a 10 anos com juros de 8,25%, e mais 1.250 milhões a 30 anos com juros de 9,375%.

De acordo com os valores finais da emissão de quarta-feira, obtidos hoje pela Lusa, a emissão de dívida a 10 anos, com o montante de 1.750 milhões de dólares, com vencimento em 2028, comportará juros anuais de 8,250%, enquanto a emissão a 30 anos, com maturidade em 2048, teve o montante de 1.250 milhões de dólares, com uma taxa de juro de 9,375%.

Na quarta-feira, a Lusa já tinha noticiado ao final do dia que Angola tinha feito uma emissão de dívida pública de cerca de 3 mil milhões de dólares, acima do valor inicialmente anunciado, e com juros também superiores à expetativa do ministro das Finanças, que esperava valores à volta dos 7%.