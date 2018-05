Actualidade

O Presidente da República recusou hoje novamente abordar o caso que envolve Manuel Pinho, que motivou um pedido de audição do PSD e uma proposta de inquérito parlamentar do BE, por este se encontrar "nas mãos da justiça".

Marcelo Rebelo de Sousa tem reiterado, sobre este caso e outros, como o do antigo primeiro-ministro José Sócrates, que não comenta processos judiciais, e hoje reafirmou essa posição, a propósito do caso de Manuel Pinho, que entretanto entrou na esfera parlamentar.

À saída de uma iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, confrontado com o facto de agora esta matéria estar a ser colocada nos planos da política e da ética, o chefe de Estado respondeu, uma vez mais: "Não quero pronunciar-me sobre casos concretos".