Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) deve contratar pelo menos 200 enfermeiros para assegurar a normal atividade clínica, garantiu hoje o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

No CHUC, a que preside o professor catedrático de Medicina Fernando Regateiro, "há uma carência estrutural de enfermeiros", disse hoje o sindicalista Paulo Anacleto.

O dirigente do SEP falava aos jornalistas durante uma concentração de enfermeiros à entrada dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), o polo principal do Centro Hospitalar, no âmbito de uma greve da classe, que decorre neste estabelecimento entre as 10:00 e as 13:00.